جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة دقيقة ضد قادة مركزيين في فيلق لبنان ببيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن توجيه ضربة «دقيقة ومحددة»، ضد قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، أثناء عملهم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها بمنصة «إكس» قبل قليل: «هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت».

وزعمت أن هؤلاء القادة عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري في إيران.

وادعت أن النظام الإيراني يعمل بشكل منهجي في قلب التجمعات السكانية المدنية في إيران ولبنان، مستغلا السكان بصورة «ساخرة» كدروع بشرية.

وذكرت أن «فيلق لبنان» يشكل حلقة وصل بين منظمة حزب الله والنظام الإيراني، كما يُعد جهة داعمة لتعاظم قدرات حزب الله وبناء قوته العسكرية.

وأضافت أن جيش الاحتلال «لن يسمح بترسّخ عناصر إرهابية إيرانية في الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى مواصلة استهداف وتصفية قادة النظام الإيراني بشكل دقيق أينما عملوا.



