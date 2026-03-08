حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة لمركبا

أعنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا.

وقال حزب الله في بيان عبر منصة «تيلجرام» فجر الأحد: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:25 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بصلية صاروخيّة».

وأضافت أن هذا الاستهداف يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن توجيه ضربة «دقيقة ومحددة»، ضد قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، أثناء عملهم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها بمنصة «إكس» قبل قليل: «هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت».

وزعمت أن هؤلاء القادة عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري في إيران.

وادعت أن النظام الإيراني يعمل بشكل منهجي في قلب التجمعات السكانية المدنية في إيران ولبنان، مستغلا السكان بصورة «ساخرة» كدروع بشرية.

وذكرت أن «فيلق لبنان» يشكل حلقة وصل بين منظمة حزب الله والنظام الإيراني، كما يُعد جهة داعمة لتعاظم قدرات حزب الله وبناء قوته العسكرية.

وأضافت أن جيش الاحتلال «لن يسمح بترسّخ عناصر إرهابية إيرانية في الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى مواصلة استهداف وتصفية قادة النظام الإيراني بشكل دقيق أينما عملوا.