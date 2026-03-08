الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلن الجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال عبر حسابه على منصة «إكس» فجر الأحد: « تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية».

وأضاف أن رئاسة الأركان العامة للجيش تنوه بأن أصوات الانفجارات - إن سُمعت- فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، عن إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة كانت متجهة نحو الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض.

وأكد في بيان عبر منصة «X» عدم وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين جراء إسقاط الطائرة المسيّرة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، أعلنت الدفاع السعودية في عدة بيانات متتالية، عن اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقة شرق الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرة أخرى في المنطقة ذاتها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع، إلى القوات في اعتراض وتدمير 8 مسيّرات عقب دخولها للمجال الجوي للمملكة.