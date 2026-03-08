الدفاع السعودية: إحباط محاولة استهداف الحي الدبلوماسي بالرياض بطائرة مسيّرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، عن إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة كانت متجهة نحو الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض.

وأكد في بيان عبر منصة «X» عدم وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين جراء إسقاط الطائرة المسيّرة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، أعلنت الدفاع السعودية في عدة بيانات متتالية، عن اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقة شرق الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرة أخرى في المنطقة ذاتها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع، إلى القوات في اعتراض وتدمير 8 مسيّرات عقب دخولها للمجال الجوي للمملكة.



