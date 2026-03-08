قصف وإطلاق نار شرق غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة، في استمرار لخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة «شهاب» بوقوع قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ومساء السبت، أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأشار مراسل الوكالة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار الحلبي شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ووفق وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 640 شهيدًا و1707 مصابين، إضافة إلى انتشال 753 شهيدًا من تحت الأنقاض.