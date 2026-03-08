كيف بدت أجواء طهران بعد ليلة قصف مستودعات النفط؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد سكان في العاصمة الإيرانية طهران، بأن السماء "بدت رمادية"، صباح اليوم الأحد، بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات نفط في محافظتي طهران وألبرز خلال الليل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية في إيران، كرامات فيسكارامي إن أربعة من سائقي صهاريج الوقود العاملين في تلك المنشآت قُتلوا جراء الضربات، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف أن الوقود مخزن بكميات كافية في المستودعات، داعياً المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود فقط عند الضرورة.

ورغم أن الطقس في طهران غائم اليوم، قالت امرأة في العشرينات من عمرها لبي بي سي، إن "الشمس بدت وكأنها اختفت تماماً".

وقالت امرأة أخرى في الأربعينات من عمرها: "كان الأمر مخيفاً جداً عندما استيقظت. كان الأمر وكأن الليل حلّ تماماً. أستطيع شم رائحة الوقود المحترق في الهواء".

ولا يزال التواصل مع أشخاص داخل إيران صعباً بسبب انقطاع الإنترنت، رغم تمكن البعض من الاتصال لفترات قصيرة.

وقال مسئول إيراني، إن غارات جوية أمريكية إسرائيلية خلال الليل ألحقت أضراراً بعدة منشآت نفطية في طهران.

ومن المتوقع أن يزيد استهداف البنية التحتية النفطية في إيران مخاوف الأسواق العالمية بشأن إنتاج النفط وصادراته من منطقة الخليج، حيث توقفت حركة الشحن البحري إلى حد كبير.

وحذر الهلال الأحمر الإيراني من احتمال تشكل أمطار حمضية سامة نتيجة انفجار خزانات الوقود، فيما دعا محافظ طهران سكان العاصمة إلى استخدام الكمامات بسبب التلوث الناتج عن حريق مستودع النفط والمصفاة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية بأن الظلام الذي تشهده طهران ناتج عن مزيج من الدخان والغيوم.