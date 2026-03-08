كييف تعلن إسقاط 98 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 98 من أصل 117 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقهما من منطقتي روستوف وفورونيج الروسيتين، بالإضافة إلى 117 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، وبريمورسكو-أختارسك، وميليروفو الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 98 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس"، في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و273 ألفا و290 فردا، من بينهم 930 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11742 دبابات، و24157 مركبة قتالية مدرعة، و38059 نظام مدفعية، و1673 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1322 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و164416 طائرة مسيرة، و4403 صاروخ كروز، و30 سفينة حربية، وغواصتين، و82101 من المركبات وخزانات الوقود، و4083 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.