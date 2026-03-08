خدمات الطوارئ في طهران: هجمات أمريكية إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف ومبنيين سكنيين

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، استهدفت سيارة إسعاف في العاصمة طهران، إلى جانب مبنيين سكنيين في مدينة قم.

وأفادت نقلا عن بيان صادر عن هيئة خدمات الطوارئ في محافظة طهران، الأحد، أن سيارة إسعاف في العاصمة تعرضت لضربة صاروخية.

وأشارت إلى أن المسعفين الذين كانوا داخل سيارة الإسعاف، والتي ظهرت في مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحترق، أصيبوا بجروح طفيفة.

من جهته، أعلن نائب محافظ قم، مرتضى حيدري، أن مبنيين سكنيين يعودان لمدنيين قرب شارع الشهداء في المدينة تعرضا للاستهداف في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

ولم يذكر حيدري أي معلومات بشأن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الهجومين.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.