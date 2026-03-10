سوريا تعين قائد وحدات حماية الشعب الكردية نائبا لوزير الدفاع لشئون الشرق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، تعيين قائد وحدات حماية الشعب الكردية، سيبان حمو، نائبا لوزير الدفاع مسئولا عن المناطق الشرقية في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاقية التكامل التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والموقعة في 29 يناير بين قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري، أحمد الشرع، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية النواة الأساسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي يقودها الأكراد، إذ تمكنت هذه القوات في السابق من السيطرة على نحو ثلث الأراضي السورية، قبل أن تشن القوات الحكومية هجوما سريعا في يناير الماضي استعادت خلاله مساحات واسعة من المناطق التي كانت تحت سيطرتها.

ولعب سيبان حمو دورا محوريا في المفاوضات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بدمجها في الجيش السوري الجديد عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في نهاية عام 2024.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز في منتصف يناير، أكد حمو أن الأكراد لا يسعون إلى الانفصال، مشددا على أنهم يرون مستقبلهم ضمن الدولة السورية.