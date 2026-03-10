أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، أن 9.7 مليون سعودي حصلوا على ثلاث مليارات ريال مخصصة لشهر مارس؛ لتخفيف الأعباء عنهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "برنامج حساب المواطن أودع اليوم الثلاثاء 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة المئة أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع".

ويبلغ عدد السعوديين نحو عشرين مليون نسمة بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، ما يعني أن نحو حوالي نصف السعوديين يحصلون على مساعدات شهرية.

ويأتي ذلك في نطاق برنامج حساب المواطن الذي تمّ إقراره سنة 2017 بهدف تخفيف الأعباء المترتبة عن المواطنين الأقل دخلا جرّاء البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة باتّجاه الترفيع فيها.

وأوضح المدير العام للتواصل في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 271 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 86%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.