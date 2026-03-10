الرئيس اللبناني ونظيره السوري يؤكدان في اتصال هاتفي على تفعيل التنسيق والتشاور لضبط الحدود

تلقى رئيس اللبناني جوزف عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره السوري أحمد الشرع أكّد فيه الرئيسان ضرورة تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لجهة ضرورة ضبط الحدود.

وتلقى عون، بعد ظهر اليوم "اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع تداولا خلاله في التطورات الراهنة في المنطقة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكّد الرئيسان، أن "الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني من أي جهة أتى".

وكان الجيش السوري، عزز من وجوده على الحدود السورية اللبنانية والعراقية اليوم الثلاثاء، لضبط الحدود مع تصاعد الحرب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه يوم الثلاثاء الماضي: "الجيش عزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق".

وأكدت هيئة العمليات، أن "هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية".

وأشارت إلى أن "الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب".

وتشهد الحدود السورية اللبنانية، حركة نزوح كبيرة تقدر بالآلاف من السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس هربا من القصف الجوي الإسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية.