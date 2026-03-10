الخطوط الجوية السعودية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى دول الخليج حتى الخميس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الخطوط السعودية تمديد تعليق الرحلات من وإلى عمان، والكويت، وأبوظبي، والدوحة، والبحرين حتى الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي يوم الخميس 12 مارس، وذلك لاستمرار الأحداث الراهنة.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إلى تسيير بعض الرحلات الاستثنائية مع متابعة مستمرة للوضع.

ولفتت إلى استمرار تمديد إلغاء الرحلات من وإلى موسكو وبيشاور حتى يوم الأحد 15 مارس.

وأكدت حرصها على تقييم المستجدات مع الجهات ذات العلاقة بشكل لحظي، لاتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة.

وفي وقت سابق، أكدت السعودية احتفاظها بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وردع العدوان.

وأشادت في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيّرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأطلع وليُّ العهد، في بداية الجلسة، المجلسَ، على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.