الإمارات تعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 122 منذ بدء الهجمات الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، رصد 262 صاروخا باليستيا و1475 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات الإيرانية على البلاد في 28 فبراير الماضي، ما أسفر إجمالا عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 122 آخرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، قالت فيه إن الدفاعات الجوية اعترضت الثلاثاء "9 صواريخ باليستية تم تدمير 8 منها وسقوط واحد في البحر، ورصد 35 مسيرة تم اعتراض 26 منها بينما سقطت 9 داخل أراضي الدولة".

وأوضحت أنه منذ بدء "الاعتداء الإيراني"، تم رصد "262 صاروخا باليستيا، تم تدمير 241 منها، فيما سقط 19 في مياه البحر، و2 على أراضي الدولة".

وذكرت أنها رصدت "1475 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 داخل أراضي الدولة"، إلى جانب رصد وتدمير "8 صواريخ جوالة".

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات خلفت "6 حالات وفاة" من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 122 إصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات، أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

يأتي ذلك في إطار استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز، السبت، وقفها، إلا إذا انطلق من أراضيها هجوم ضد بلاده.

وتقول إيران إنها تستهدف بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن هذه الهجمات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.