الهلال الأحمر الإيراني: نحو 16 ألف منزل تدمروا أو تضرروا بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن نحو 16 ألف منزل تدمر أو تضرر بسبب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني عبر تطبيق "تليجرام" أنه علاوة على ذلك، تضررت أكثر من 3300 وحدة تجارية.
وأضافت الجمعية أن أكثر من 60% من الأضرار تتركز في خمس محافظات، تشمل العاصمة طهران والبرز وغرب وشرق أذربيجان في شمال-غرب، بالإضافة إلى محافظة خوزستان في جنوب-غرب البلاد.
ورصدت الجمعية أضرارا في مبانٍ مدنية في 20 من بين 31 محافظة.
كما تضرر 13 من بين مراكز الجمعية بسبب الحرب، وتضررت 29 مدرسة في أنحاء البلاد.