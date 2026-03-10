 الهلال الأحمر الإيراني: نحو 16 ألف منزل تدمروا أو تضرروا بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2026 5:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الهلال الأحمر الإيراني: نحو 16 ألف منزل تدمروا أو تضرروا بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 5:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 5:03 م

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن نحو 16 ألف منزل تدمر أو تضرر بسبب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني عبر تطبيق "تليجرام" أنه علاوة على ذلك، تضررت أكثر من 3300 وحدة تجارية.

وأضافت الجمعية أن أكثر من 60% من الأضرار تتركز في خمس محافظات، تشمل العاصمة طهران والبرز وغرب وشرق أذربيجان في شمال-غرب، بالإضافة إلى محافظة خوزستان في جنوب-غرب البلاد.

ورصدت الجمعية أضرارا في مبانٍ مدنية في 20 من بين 31 محافظة.

كما تضرر 13 من بين مراكز الجمعية بسبب الحرب، وتضررت 29 مدرسة في أنحاء البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك