ملك الأردن يدين اعتداءات إسرائيل على لبنان

أدان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بالتزامن مع تزايد الاعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لملك الأردن مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحثا خلاله تطورات المنطقة، وفق بيان للديوان الملكي.

وأكّد عبدالله، "تضامن الأردن مع الأشقاء اللبنانيين، وحرص المملكة على تقديم الدعم لهم بما يعزز جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره".

وبدوره، ثمن الرئيس اللبناني، الدعم الذي قدمه الأردن لبلاده، مؤكدا "عمق العلاقات بين لبنان والأردن".

وفي وقت سابق الأربعاء، أرسل الأردن، قافلة مساعدات إلى لبنان، مكونة من 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية.

وأكد الزعيمان، "ضرورة وقف التصعيد الخطير في الإقليم واحترام سيادة الدول والاحتكام للحوار لحل الصراعات".

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا، خلف 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.