أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إحراز تقدم كبير في المناقشات مع ما وصفه بـ"نظام جديد أكثر عقلانية" في إيران، ملوحا مجددا بتفجير محطات توليد الكهرباء وآبار النفط و تدمير جزيرة خرج إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا وفتح مضيق هرمز.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تُجري مناقشات جادة مع نظام جديد، وأكثر عقلانية، لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران.

وأضاف ترامب: "لقد تحقق تقدم كبير، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورا "للأعمال"، فإننا سنُنهي إقامتنا اللطيفة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج تدميرا كاملا وربما جميع محطات تحلية المياه أيضا".

وتابع: "وهي منشآت تعمدنا حتى الآن ألا نمسّها وسيكون ذلك انتقاما لجنودنا الكثيرين، وغيرهم، الذين ذبحتهم وقتلتهم إيران خلال عهد الإرهاب، الذي استمر 47 عاما في ظل النظام القديم".

ويُعد مضيق هرمز أهم ممر بحري للطاقة عالميا، حيث يمر عبره أكثر من خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما يجعله نقطة استراتيجية حساسة تربط الخليج العربي بالمحيط الهندي.

ويربط المضيق، الواقع بين سلطنة عُمان وإيران، الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويتميز بعمقه واتساعه الكافيين لاستيعاب أكبر ناقلات النفط الخام في العالم، ويُعد من أهم الممرات المائية الحيوية لنقل النفط، وتتدفق كميات هائلة من النفط عبر المضيق، ولا توجد سوى خيارات قليلة لتصريف النفط منه في حال إغلاقه.