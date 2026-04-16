المبعوث الأممي لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط يبحث مع وزير خارجية عمان سبل إحلال السلام بالمنطقة

أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالصراع في الشرق الأوسط جان أرنو محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في ظل زيارته لسلطنة عمان.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة؛ أن المناقشات ركزت على الوضع في المنطقة والدور المحتمل للأمم المتحدة في تسوية الصراع الدائر في الشرق الأوسط ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي.

من جهته، قال بدر البوسعيدي - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - إنه بحث الوضع في الشرق الأوسط مع أرنو في ظل الحرب على إيران وتداعياتها، مؤكدًا دعم عمان لوقف إطلاق النار والإنهاء الدائم للصراع في المنطقة.

وأعرب البوسعيدي عن دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حلول دبلوماسية سلمية وإجراء حوار إقليمي من أجل تخفيف حدة التوتر واستعادة الاستقرار.