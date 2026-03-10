فاديفول يصل القدس في زيارة لإبداء التضامن مع إسرائيل

بعد مرور عشرة أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء في زيارة تضامنية.

وعقد السياسي المنتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي مباحثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس. وتم الإبقاء على الزيارة في طي الكتمان لأسباب أمنية حتى لحظة انعقاد الاجتماع.

ويُعد فاديفول أول وزير خارجية أوروبي يزور إسرائيل منذ شروعها في شن هجمات بالاشتراك مع الولايات المتحدة على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا في شن هجمات على إيران مطلع الأسبوع الماضي، حيث تقول إسرائيل إن وجودها مهدد بسبب البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني، كما عزت الولايات المتحدة الهجوم إلى ما تعتبره تهديدا من جانب القيادة الإيرانية.

ونظراً للوضع الأمني المتفاقم في ظل استمرار الهجمات الإيرانية المضادة وهجمات حزب الله اللبناني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، لم يسافر الوزير على متن طائرة "إيرباص" تابعة لأسطول النقل الجوي للجيش الألماني كما جرت العادة، بل استقل طائرة نقل عسكرية من طراز "ايه 400 إم" تابعة للجيش الألماني.