الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً بعد ظهر اليوم الثلاثاء استهدفت حي الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارة تحذيرية وبعد التحذير الذي وجّهه الجيش الإسرائيلي لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية. كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة صديقين في جنوب لبنان، حسبما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم كما شنّ غارةً استهدفت الطرف الشرقي لتلة الطهرة المشرفة على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا أيضا بعد ظهر اليوم إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت طالباً منهم إخلاء منازلهم، محذّراً مناطق حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح في الضاحية الجنوبية من القصف.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله.

ووفقا للبيانات الرسمية البنانية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى بعد ظهر أمس الاثنين، إلى 486 شهيدا و1313 جريحاً، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين 667831 نازحاً.