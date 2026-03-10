المستشار الألماني يحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إسرائيل من "خطوات الضم" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس في برلين، اليوم الثلاثاء إن "خطوات الضم، كما يجري نقاشها حالياً في القدس، من شأنها أن تزيد من تعقيد حل الدولتين هناك".

وأضاف أن الحكومة الألمانية تطالب إسرائيل بشكل عاجل بالامتناع عن مثل هذه الخطوات، وتابع أنها ستكون خطأً جسيماً.

وصرح ميرتس، بأن وزير خارجيته يوهان فاديفول يسافر إلى إسرائيل بناءً على طلبه للتأكيد على هذا الموقف أيضاً.

يُذكر أن إسرائيل كانت احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وأراضٍ عربية أخرى، خلال حرب الأيام الستة عام 1967.