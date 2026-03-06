كريم فهمي: لعبت في الزمالك وعملت موظف مبيعات ومساعد مدرس لأنفق على دراستي الطب

تحدث الفنان كريم فهمي عن تأثير انفصال والديه في حياته، مؤكدًا أن هذه التجربة الصعبة كانت سببًا رئيسيًا في تكوين شخصيته واعتماده على نفسه منذ صغره.

وقال "فهمي" عبر برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، اليوم الخميس، إن أصعب ما مر به في تلك الفترة كان اعتماده على نفسه وهو في عمر الـ 15 سنة، موضحًا أنه كان يعمل وينفق على نفسه بسبب صعوبة الظروف بعد انفصال والديه، حيث عاش كل منهما في مكان منفصل، ما جعله يعتمد على نفسه بشكل كبير.

وأضاف أنه خلال السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية أقام لفترة مع جدته لأن المشكلات كانت في ذروتها، خاصة أنه كان بحاجة إلى التركيز في دراسته، مشيرًا إلى أنه بعد وفاة جدته عاش هو وشقيقه الفنان أحمد فهمي بمفردهما لفترة قبل أن يعود والدهما للتواجد معهما لبعض الوقت.

وأوضح أن علاقته بوالديه لم تتأثر رغم هذه الظروف، مؤكدًا أن والدته تعيش حاليًا بالقرب منه، كما أنه قريب من والده، وأن العلاقة بينهما لم تهتز يومًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك اعتماد مادي على أي منهما، وهو أمر لا يعيب أحدًا، لكنه كان تجربة صعبة في بعض اللحظات.

وتابع أن تلك الفترة كانت مليئة بالتحديات، إذ كان أحيانًا يفكر كيف سيمر اليوم في ظل التغير المفاجئ في مستوى الحياة بعد أن كان يعيش حياة مستقرة قبل حدوث هذه الظروف.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه كان يدرس في كلية طب الأسنان، واصفًا إياها بالصعبة وتحتاج تكلفة كبيرة، مضيفًا أنه كان صغير السن وقتها، وربما كان ذلك ميزة لأنه جعله يتحمل المسئولية.

وكشف أنه عمل في وظائف عدة خلال تلك الفترة، منها لعب كرة القدم في نادي الزمالك، كما عمل مساعدًا لأحد المدرسين الذي كان يدرس له في الثانوية، بالإضافة إلى عمله موظف مبيعات في شركة طباعة.

وأضاف أنه خاض أيضًا تجارب أخرى، مثل المشاركة في الإعلانات، حيث اكتشف في إحدى المرات أنه يقف خلف الناس بعد أن قيل له إنه سيكون بطل الإعلان، كما عمل مذيعًا في برنامج يتناول موضوعات التكنولوجيا والكمبيوتر، رغم أنه لم يكن لديه معرفة بهذا المجال.

وأكد أن تلك الفترة الأهم في حياته، لأنها كونت شخصيته التي عليها حاليًا ومنحته خبرات حياتية متنوعة، مشيرًا إلى أن هذه التجارب كان لها تأثير كبير في مسيرته الفنية والكتابية لاحقًا.