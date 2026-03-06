وصلة رقص من كزبرة على أنغام عدوية في أول حلقة من «بيبو»

افتتح أحمد بحر، الشهير باسم كزبرة، الحلقة الأولى من مسلسل «بيبو» برقصة على أغنية «يا ولاد الحلال» للمطرب عدوية، حيث ظهر بيبو وهو يرقص فوق طاولة تحضير الدجاج في المجزر بصحبة العاملين، مستغلًا غياب صاحب المجزر، قبل أن يفاجئهم الأخير بحضوره في النهاية.

تسببت الرقصة في غضب صاحب المجزر، الذي كلّف بيبو بتنظيف المكان وحده بعد انتهاء العمل، إلا أن هذا الموقف دفع بيبو إلى الثورة وترك العمل، ليبدأ رحلة البحث عن وظيفة جديدة.

تفكر شخصية بيبو في السفر للخارج، لكن حماسه يتوقف عند إعجاب الجميع بحواوشي والدته، ما يدفعه إلى إطلاق مشروع صغير لبيع الحواوشي، قد يتطور مع الوقت إلى عمل أكبر.

يعد مسلسل «بيبو» أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم بطولة جماعية تشمل أحمد بحر (كزبرة)، سيد رجب، هالة صدقي، أحمد سلطان، وليد فواز، نورين أبو سعدة، وزينة منصور، ومن إنتاج فيلم خانة ستوديوز، وتأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو، الشاب البسيط الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد سجن والدته وظهور والده بعد غياب 25 عامًا، ليشرع في رحلة صعبة لاكتشاف نفسه واختيار طريقه الخاص وحماية حلمه من السقوط.

يُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا، وCBC الساعة 9:45 مساءً.