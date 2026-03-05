وكالة تسنيم الإيرانية: انفجارات في قاعدة بحرية أمريكية بالسعودية

تحدثت وكالة تسنيم الإيرانية، عن وقوع انفجارات هائلة في قاعدة بحرية أمريكية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في نبأ عاجل للوكالة دون ذكر مزيد من التفاصيل. علمًا بأن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إطلاق موجة جديدة من هجماته الصاروخية على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة.
وقبل وقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
كما سبق أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة فور دخولها أجواء المملكة، مؤكدة أن المنظومات الدفاعية تتصدى "الاعتداءات الإيرانية الجبانة والغاشمة".