أشاد الفنان كريم فهمي بزميلته ياسمين عبد العزيز، واصفًا إياها بأنها "نقطة تحول" في حياته المهنية بسبب أعمالهما المشتركة "ونحب تاني ليه" و"تقابل حبيب" و"ننسى اللى كان"، مؤكدًا أن ضغوط الحملات الإلكترونية على النجمة كبيرة، لكنه لا يرى نفسه أو أي شخص آخر مؤهلاً لتقييمها سوى النقاد المتخصصين.

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه يبتعد تمامًا عن فكرة اللجان الإلكترونية والحملات على مواقع التواصل، متسائلًا "اللي بيدير لجان بينام إزاي من ظلم الناس"، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يُقاس بعمل الفنان وجمهوره وليس بالهجوم الإلكتروني.

وأضاف أن ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة ولها جمهور واسع في الوطن العربي، وأنها قادرة على التعامل مع الضغوط، حيث أبدت قوة وروح دعابة حتى بعد الحملات الموجهة ضدها.

وذكر أن مسلسل "وننسى اللي كان" يمثل تجربة مهمة، مؤكدًا أنه لن يُجري أي تغييرات في العمل، وأن هدفه تقديم محتوى ممتع للجمهور، مشددًا على أن القيم الحقيقية للعمل الفني تتجلى في متابعة الجمهور وشغفه وليس ردود فعل السوشيال ميديا.