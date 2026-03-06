الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط قد يخرج عن السيطرة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يخرج عن نطاق سيطرة أي أحد.

وقال في بيان نشرته حسابات الأمم المتحدة بمواقع التواصل، إن جميع الهجمات غير القانونية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها تتسبب في معاناة وأضرار هائلة للمدنيين في أنحاء المنطقة، وتمثل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الدولي وخاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا.

وأضاف، أن الوقت قد حان لوقف القتال والتوجه نحو مفاوضات دبلوماسية جادة، مشيرا إلى أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.