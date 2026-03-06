إدارة ترامب تسمح ببيع بعض الذهب الفنزويلي عبر شركاتها

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، ترخيصا يتيح بيع بعض الذهب الفنزويلي عبر شركات في الولايات المتحدة، وسط مساع تبذلها واشنطن لتوسيع نطاق استغلالها للثروات المعدنية للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، يتيح أنشطة معيّنة على صلة ببيع الذهب الفنزويلي المنشأ أو تخزينه أو نقله بغية تصديره إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكذلك يتيح الترخيص التعاملات المرتبطة بتنقية الذهب في الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، وكذلك إعادة

بيعه أو تصديره عبر جهة أميركية.

يأتي الإعلان بعيد اختتام زيارة أجراها وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم إلى فنزويلا استمرت يومين، وفي حين يقول البلدان إنهما بصدد استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

تُعد هذه التطورات مؤشرا على تحسّن في العلاقات بعدما أطاحت واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.

وقال بورجوم الذي أجرى محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز خلال زيارته، إن عشرات الشركات أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في فنزويلا.

تقول إدارة ترامب إنها تتولى فعليّا إدارة فنزويلا والسيطرة على مواردها الطبيعية الهائلة بعد الإطاحة بمادورو.

وبورجوم هو ثاني مسئول أمريكي رفيع يزور البلاد منذ العملية الخاطفة التي نفّذتها قوات أميركية خاصة في الثالث من يناير سقط فيها نحو مئة قتيل، وتم خلالها اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم عدة بينها الاتجار بالمخدرات.

إضافة إلى النفط، تزخر فنزويلا بالمعادن على غرار الذهب والألماس، إضافة إلى البوكسيت والكولتان وغيرها من المواد النادرة المستخدمة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.