يد الزمالك تطفئ الشمس في دوري المحترفين

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 36 - 22 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على صالة نادي الشمس.

وتمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 21 - 9 ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني حتى وصلت النتيجة 36 - 22 لتنتهي المباراة بالفوز للكوماندوز.

وأقيمت المباراة في سادس مواجهات الفريق بنهائيات دور المحترفين .

ويخوض الفريق آخر مواجهاته في مباريات الذهاب من الدور النهائي أمام النادي الاهلي يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.