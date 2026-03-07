انفجارات في مطار مهرآباد بطهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد شهود عيان بوقوع انفجارات في مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران، فيما يبدو أنه هجوم كبير على أحد المطارات المدنية الرئيسية في في المدينة.

وتُظهر مقاطع مصورة نشرها شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي، طائرة مشتعلة وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المطار، الذي يُعد أكثر مطارات إيران ازدحاماً والمركز الرئيسي للرحلات الداخلية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما تُظهر صور أقمار صناعية التُقطت يوم الجمعة وجود عدة طائرات في المطار.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أجزاء من المطار تعرضت للاستهداف.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق "موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات" داخل إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف المطار سابقا في 4 مارس الجاري، قائلا إن ضرباته آنذاك دمّرت أنظمة الدفاع والكشف التي كانت تشكل تهديداً لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك قسم تصنيع المروحيات في المطار.

ولم يتضح بعد أي أجزاء من المطار تعرضت للقصف في الهجوم الجديد، لكن شهودا قالوا إن القصف الليلة كان أكثر كثافة بكثير.