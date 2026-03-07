الدفاع السعودية تعترض وتدمر 4 مسيرات باتجاه حقل شيبة النفطي

اعترضت وزارة الدفاع السعودية ودمرت 4 مسيّرات في الربع الخالي باتجاه حقل شيبة النفطي، الواقع جنوب المنطقة الشرقية.

وتبعد هذه المنطقة، نحو 800 كم من مقر شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، وتبلغ طاقة حقل شيبة الإنتاجية اليومية مليون برميل من النفط الخام في اليوم.

ومنذ اندلاع الحرب في إيران، استهدفت الهجمات الإيرانية مصفاة رأس تنورة في شرق البلاد بطائرتين مسيرتين.

غير أن الدفاعات السعودية تصدت لها ودمرتها دون تُسجل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض، في حين نتج اندلاع حريق محدود داخل المصفاة بسبب سقوط شظايا، وجرى السيطرة عليه بسرعة، وفق شبكة العربية.