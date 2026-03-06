قالت الفنانة ميمي جمال، إن الخلافات بين الفنانين على ترتيب الأسماء في «تترات» الأعمال الفنية كانت موجودة في الماضي، مشيرة إلى أن استمرارها في الوقت الحالي «فضى».

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر «القاهرة والناس»، أن الجمهور الآن لم يعد يشاهد التترات ويتجاوزها لمتابعة الحلقة، بخلاف الماضي حين كان التتر يظهر بوضوح في دور السينما، قائلة: «مفيش حاجة اسمها أنا الأقوى».

وانتقدت ظاهرة ادعاء بعض الفنانين بأنه «الأعلى أجر» و «الأعلى مشاهدة»، التي لا يرددها كبار الفنانين، متسائلة: «مكناش بنسمع: أنا الأعلى مشاهدة.. وأنا الأعلى أجر زمان.. حد شاف كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأحمد حلمي قال أنا أعلى أجر؟!».

وشددت على أن العمل الفني من يفرض نفسه في النهاية، لافتة إلى أن ادعاء النجومية أو البطولة لن ينفع، إذا لم يكن الممثل على قدر المسئولية وأداء الدور بشكل جيد.

وذكرت أن «التريند» تسبب في جنون البعض، قائلة: «جننهم طبعا، لأن فيه ناس بيعملوا ويكتبوا لجان، زمان مكنش فيه لجان، وأقصى حاجة كانت مقالة في مجلة أو جريدة، دلوقتي تتفرج على مسلسل حلو ومحدش بيتكلم عنه، ومسلسل أقل منه وناس طالعة تتغنى بالبطولة الفلانية، وجوه بتكون مش عارف دول مين! وبيقولوا إيه وعايزين إيه؟!».

وأكدت أنها لم تكن يوما من أصحاب الأجور العالية، مشيرة إلى أن أجر كبار النجوم مثل رشدي أباظة ونادية لطفي كان في أقصى الحالات بين 15 إلى 20 أو 30 ألف جنيه، لافتة إلى أن المال في ذلك الوقت كان له قيمة كبرى مقارنة بالوقت الحالي.

وأضافت أن دافعها للعمل اليوم من أجل «التواجد وسط الناس» وحب المهنة؛ وليس الأجر المادي رغم متاعب التصوير، مشددة أنها ستتخذ قرار الاعتزال والجلوس في المنزل عند شعورها بالنسيان، وعدم القدرة على حفظ السيناريو.