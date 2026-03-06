وزير خارجية إيران: المعتدون الأمريكيون ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفال والأبرياء

تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن علاقة إيران بالدول العربية في خضم الحرب الدائرة بالمنطقة وما يتخللها من هجمات إيرانية على دول عربية.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «إيران والإخوة العرب عاشوا خلال قرون جنبا إلى جنب بروح من الود والصداقة والاحترام المتبادل».

وأضاف: «المعتدون الأمريكيون ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفال والأبرياء».

وتابع: «ردُّ إيران فسيكونُ حتمًا موجَّهًا إلى قواعد الولاياتِ المتحدة ومؤسساتها».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.



