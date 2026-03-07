إيران: إطلاق صواريخ مضادة للسفن باتجاه حاملة طائرات أمريكية

أعلنت إيران، الجمعة، أنها أطلقت صواريخ مضادة للسفن من الساحل باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة في المنطقة.

وذكرت البحرية الإيرانية أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصواريخ مضادة للسفن أُطلقت من الساحل.

كما بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد للحظة إطلاق الصواريخ.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن واشنطن بخصوص ما ذكرته البحرية الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.