أعلنت النيابة العامة في الكويت، أنها باشرت التحقيق مع 13 متهماً في وقائع منفصلة على وقع الهجمات الإيرانية على البلاد.

وقالت في بيان: «الوقائع تمثلت في بث أخبار وبيانات وإشاعات عبر وسائل تقنية المعلومات تضمنت الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أعمال العنف، وبث مضامين من شأنها إضعاف الجلد في الأمة والنيل من تماسك المجتمع وإثارة الانقسام بين أفراده».

وأضافت: «اشتملت تلك المضامين على ما من شأنه إثارة الفزع بين الناس والإضرار بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بما ينطوي على مساس بأمن الدولة وتهديد لوحدتها الوطنية وإخلال بالنظام العام»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية:

وتابعت: «جرت التحقيقات بإشراف مباشر من المستشار النائب العام الذي أمر بتشكيل فرق تحقيق متعددة باشرت فوراً استجواب المتهمين واستكمال إجراءات التحقيق، حيث تقرر حبسهم احتياطياً حضورياً على ذمة القضايا، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.