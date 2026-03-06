ترامب: النادي الأهلي أكبر نادٍ في مصر ويضم عددًا من اللاعبين الموهوبين

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ليونيل ميسي وزملاءه في فريق إنتر ميامي للاحتفال بفوز النادي بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.



فاز فريق إنتر ميامي ببطولة دوري الدرجة الأولى في البلاد بالدوري الأمريكي لكرة القدم، لأول مرة في ديسمبر 2025.

وتلقى النادي الذي يمتلكه جزئيا قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، دعوة لزيارة البيت الأبيض قبل مباراته في الدوري الأمريكي لكرة القدم ضد دي سي يونايتد في واشنطن يوم السبت.

ووقف ميسي وزملاؤه في الفريق على المنصة بينما كان ترامب يخاطب وسائل الإعلام احتفالا بإنجازهم بعد تقديم تحديث حول الضربات الأمريكية والإسرائيلية المستمرة على إيران.

قال ترامب: "قال ابني بارون أبي هل تعرف من سيكون هناك اليوم؟.. قلت: لا، لدي الكثير من الأشياء التي تشغلني".



قال: "ميسي!" إنه معجب كبير بك.. يعتقد أنك شخص رائع، وأعتقد أنكما التقيتما منذ فترة.

وأضاف ترامب مخاطبا ميسي: "لقد حصد ليو الكأس رقم 47 في مسيرته المذهلة وهو أكبر عدد من الكؤوس على الإطلاق".

وتابع قائلا: "كان بإمكانك الذهاب إلى أي مكان في العالم، وأي فريق في العالم، لكنك اخترت ميامي.. أود فقط أن أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لنا جميعا".

وشهد حفل التكريم الذي أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لنادي إنتر ميامي لقطة لافتة تخص النادي الأهلي المصري.

وخلال كلمته، استعاد ترامب ذكريات مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الماضي، متطرقا إلى مواجهة الفريق أمام الأهلي المصري.

وقال ترامب: "لقد تعادلتم مع أكبر ناد في مصر، الفريق الذي يضم عددا من اللاعبين الموهوبين".

وكان إنتر ميامي قد نجح في التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن مجموعة ضمت الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.