استعاد ليفربول نغمة الانتصارات بعدما تغلب على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، صباح 7 مارس، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي ويثأر لخسارته 1-2 أمام الفريق نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أيام.

جاء الشوط الأول هادئ الإيقاع إلى حد كبير، إذ فشل وولفرهامبتون في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة خلال أول 45 دقيقة، بينما لم يخلق ليفربول فرصًا خطيرة عديدة. وكانت أبرز اللقطات محاولة من كودي جاكبو الذي سدد كرة اصطدمت بالقائم، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتغيرت ملامح اللقاء بعد الاستراحة، حيث افتتح أندي روبرتسون التسجيل في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من نحو 25 مترًا استقرت في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى الحارس سام جونستون، مسجلاً أول أهدافه مع ليفربول من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط، عزز ليفربول تقدمه حين أرسل روبرتسون عرضية من الجهة اليسرى قابلها محمد صلاح بتسديدة من مسافة قريبة داخل الشباك. ورغم رفع الراية بداعي التسلل في البداية، فإن الهدف احتُسب بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد.

واصل ليفربول سيطرته، وكاد أن ينهي المباراة مبكرًا، وهو ما تحقق في الدقيقة 74 عندما تلاعب كورتيس جونز بمدافعين قبل أن يطلق تسديدة مقوسة بقدمه اليسرى سكنت الشباك معلنة الهدف الثالث.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل وولفرهامبتون هدفه الوحيد عبر تسديدة من هوانغ هي تشان، ليكتفي أصحاب الأرض بهدف شرفي.

وقدم روبرتسون أداءً لافتًا في اللقاء، إذ سجل هدفًا وصنع آخر، إلى جانب صناعته أربع فرص محققة، كما تصدر قائمة اللاعبين من حيث عدد اللمسات والتمريرات الناجحة واستعادة الكرة.