مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لا نرى تنفيذا للخطة الأمريكية على الأرض بشأن غزة

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة والتي أقرها مجلس الأمن الدولي عبر القرار رقم 2803، لم تشهد أي تنفيذ على الأرض.



وجاءت تصريحات نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث قال: "بشكل عام، لا بد من التسجيل بأننا لا نرى تنفيذا للخطة التي أعلنها ترامب بشأن غزة والتي أقرها القرار 2803".



وفي الملف ذاته، شدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، قائلا: "نطالب إسرائيل بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني، الوضع القائم، للأماكن المقدسة في القدس".

يأتي الموقف الروسي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا ودبلوماسيا متسارعا.