الكويت: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة و14 صاروخا خلال الهجمات الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إنها تصدت منذ فجر الجمعة لموجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المعادية القادمة من إيران.



وأضافت في بيان، أن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيّرة في شمال ووسط البلاد، و14 صاروخاً في جنوب البلاد، سقط منها 2 خارج منطقة التهديد، مشيرة إلى أن هذه الهجمات خلّفت أضرارًا مادية فقط، نتيجة سقوط شظايا.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.



وأكدت القوات المسلحة الكويتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.