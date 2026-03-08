المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 24 عملية بالصواريخ والمسيرات

أفادت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد أنها نفذت خلال الساعات الـ24الماضية 24 عملية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع فجر اليوم ان مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أربعاً وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة.

وتعرض مبني السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد ومحيط مطار بغداد ومناطق متفرقة في بغداد ومحافظتي أربيل والسليمانية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد الى هجمات عنيفة بالطيران المسير والصواريخ أوقعت قتلى وإصابات.