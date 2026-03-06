الكويت تبحث مع فرنسا إمكانية تقديم تعزيزات دفاعية على وقع الهجمات الإيرانية

بحث وزير الدفاع الكويتي عبدالله علي عبدالله السالم الصباح في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران، إمكانية تقديم تعزيزات دفاعية في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين، وذلك على وقع الهجمات الإيرانية.

كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مناقشة إمكانية تقديم تعزيزات دفاعية في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.