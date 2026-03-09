مسئول عربي يهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا لإيران

قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التهاني والتبريك إلى مجتبى علي الخامنئي بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما أعرب عن ثقته بقدرة القيادة الجديدة في إيران على إدارة هذه المرحلة الحساسة.

وقال رئيس الوزراء في تدوينة على منصة إكس: "أتقدم إلى سماحة آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي، بالتهنئة والتبريك بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبر عن ثقته في قدرة القيادة الجديدة في إيران على إدارة هذه المرحلة الحساسة، والمضي بتعزيز وحدة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة.

وجدد السوداني، "تضامن العراق ووقوفه إلى جانب إيران، ودعمه لكل الخطوات الرامية لوقف الصراع ورفض العمليات العسكرية على سيادتها، بما يحفظ استقرار سائر بلدان المنطقة وأمن وسلامة شعوبها المتآخية".