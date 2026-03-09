 السوداني يهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا جديدا لإيران - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2026 9:23 م القاهرة
السوداني يهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا جديدا لإيران

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
بغداد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 9:12 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 9:12 م

قدم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التهاني للمرشد الإيراني الجديد مجتبى علي الخامنئي بمناسبة انتخابه مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلفا لوالده الذي قتل بضربة أمريكية - إسرائيلية.

وقال السوداني في بيان صحفي: "نحن إذ نجدد العزاء باستشهاد آية الله العظمى علي الخامنئي، ومن معه من أسرته وباقي الشهداء من أبناء الشعب الإيراني الكريم، فإننا نعبّر عن ثقتنا بقدرة القيادة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إدارة هذه المرحلة الحساسة، والمضي بتعزيز وحدة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة".

وأضاف: "نؤكد مجددا تضامن العراق ووقوفه إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمه لكل الخطوات الرامية لوقف الصراع ورفض العمليات العسكرية على سيادتها، بما يحفظ استقرار سائر بلدان المنطقة وأمن وسلامة شعوبها المتآخية".


