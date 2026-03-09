الإمارات ترحب بإعلان إدارة ترامب تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب، والتي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًّا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.

وأكدت الوزارة أيضا على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها صنفت جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، مشيرة إلى أنها تعتزم تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» اعتبارًا من 16 مارس.

وجاء في بيان الخارجية أن «تنظيم الإخوان المسلمين في السودان يستخدم العنف غير المقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان وتعزيز أيديولوجيته العنيفة».

وأضاف البيان أن «مقاتلي التنظيم، الذين تلقى العديد منهم تدريبًا ودعمًا آخر من الحرس الثوري الإيراني، نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين».