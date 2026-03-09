الكرملين: بوتين قدم لترامب مقترحات لإنهاء الحرب على إيران

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الأوضاع في إيران وأوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيان أن الاتصال استمر قرابة ساعة، ووُصف بأنه بنّاء ومهني وصريح، مشيرًا إلى أن بوتين طرح عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح البيان أن ترامب عبّر مجددًا خلال الاتصال عن رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا قريبًا، والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وترد إيران بهجمات تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول الخليج والعراق والأردن، بينما تطلق أيضًا صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، وسط إدانات من الدول التي تعرضت للهجمات، ودعوات إلى وقف التصعيد.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل ولدول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، في حين تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.