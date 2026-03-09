وزيرة داخلية بريطانيا تجدد تضامن بلادها مع السعودية إزاء أحداث المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، خلال اجتماعها مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عبر تقنية الاتصال المرئي تضامن بلادها مع المملكة إزاء الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع تناول مواجهة التحديات الراهنة، بما يدعم الجهود المبذولة وموقف البلدين المشترك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية خلال الاجتماع تضامن بلادها مع المملكة إزاء الأحداث التي تشهدها المنطقة.

يشار إن السعودية تتعرض لهجمات من جانب إيران.

وتؤكد الرياض أن الهجمات الإيرانية جاءت على الرغم من علم طهران بأن السعودية شددت على أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.