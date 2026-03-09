السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات استهدفت حقلا نفطيا

أعلنت السعودية، مساء الاثنين، اعتراض وتدمير مسيرات استهدفت حقلًا نفطيا في المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، باعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.