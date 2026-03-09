ترامب: الحرب ضد إيران اقتربت من نهايتها بشكل كبير

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى قرب نهاية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكدًا أن العمليات العسكرية حققت أهدافًا كبيرة خلال الفترة الماضية.

وذكرت ويجيا جانج، كبيرة مراسلي شبكة CBS News في البيت الأبيض، في منشور عبر منصة «إكس»، أن ترامب قال خلال مقابلة: «أعتقد أن الحرب اقتربت من نهايتها بشكل كبير، فليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو».

ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا في ولاية فلوريدا، اليوم، حيث قال البيت الأبيض إنه سيستعرض خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالوضع في إيران وتطورات العمليات العسكرية.

وكان ترامب قد صرّح بأنه «ليس على وشك» إصدار أوامر بإرسال قوات برية أمريكية إلى إيران لحماية المواد النووية في أصفهان، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة New York Post.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع الصحيفة: «لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن، ولسنا قريبين من ذلك على الإطلاق».

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عن اختيار مجتبى الحسيني الخامنئي مرشدًا جديدًا لإيران، مشيرًا إلى أن القيادة الجديدة في طهران لن تستمر طويلًا دون موافقة الولايات المتحدة، على حد قوله.

وكان ترامب قد صرّح، أمس الأحد، بأن المرشد الأعلى القادم لإيران «لن يستمر طويلًا» دون موافقته.



