الحرس الثوري: من الآن فصاعدا لن يُطلق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد

أكد العميد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، في تصريح رسمي صدر اليوم، حدوث تغير جذري في استراتيجية القصف؛ حيث أعلن قائلا: "من الآن فصاعدا، لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد (1000 كيلوغرام)".

وأضاف موسوي أن إيران ستوسع نطاق صواريخها، وستزيد من كمية وتكرار الإطلاقات، مع رفع حجم ونطاق الموجات الصاروخية.

يأتي هذا التصريح في ظل التصعيد العنيف للحرب الجارية منذ أواخر فبراير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية تعرضت لضربات مكثفة أسفرت عن انخفاض كبير في عدد الإطلاقات؛ إذ تشير التقارير الأمريكية والإسرائيلية حدوث تراجع حاد بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90% مقارنة بالأيام الأولى للمواجهة.