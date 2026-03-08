القيادة المركزية الأمريكية: سنلاحق ونقضي على كل من يقتل أو يهدد أمريكيين على وجه الأرض

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقطع فيديو يوثق ضرب منشآت إيرانية.

وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» فجر الأحد: «إذا قتلتم أمريكيين، أو عرضتموهم للتهديد في أي مكان على وجه الأرض، فسوف نلاحقكم دون أي أسف أو تردد، وسنقضي عليكم، وزير الحرب بيت هيغسيث».

ونفت القيادة المركزية، في تدوينة، ليل الأحد، ما وصفته بادعاء النظام الإيراني عبر حسابه لدى الأمم المتحدة، أنه «لا يحاول سوى استهداف مواقع عسكرية، وأن صواريخه وطائراته المسيّرة تم حرف مسارها بفعل مؤثرات وخُدع أمريكية»، واصفة ذلك بـ «الكذب».

وأضافت أن القوات الأمريكية وقفت جنبا إلى جنب مع شركائها الإقليميين لصد «استهداف النظام الإيراني المتعمد والعشوائي وغير المسئول» للمطارات المدنية والفنادق والأحياء السكنية.

وقال علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إنه سمع عن اعتقال وأسر لعدد من الجنود الأمريكيين في إحدى دول المنطقة.

وأضاف في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول مدى تأكده من المعلومة، أنه سمع عن الأسر، مستدركا بأنه «لم يتأكد من المعلومة»، وذلك بحسب ما نقلته قناة «الجزيرة».

وقبل ذلك، كتب عبر حسابه على منصة إكس: «لقد وقع عددٌ من الجنود الأمريكيين في الأسر غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا، تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة».

وأضاف: «حين يعتدي العدوّ علينا انطلاقًا من قواعده في المنطقة، فإننا نردّ عليه وسنستمرّ في الردّ؛ فهذا حقّنا المشروع، وهو سياسة ثابتة لا تتغيّر. وعلى دول المنطقة إمّا أن تمنع بنفسها استخدام الولايات المتحدة لأراضيها للاعتداء على إيران، وإمّا فإننا سنقوم نحن بمنع ذلك».





وزير الحرب بيت هيغسيث#الغضب_الملحمي#القيادة_المركزية_الامريكية pic.twitter.com/IRxf3seLoY — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) March 8, 2026