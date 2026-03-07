الإمارات تدين الهجوم الإيراني على مبانٍ في البحرين

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنّ هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيدا خطيرا يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.

وشددت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.