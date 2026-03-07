الخطوط الجوية القطرية تعلن تشغيل رحلات إجلاء من الدوحة

قالت الخطوط الجوية القطرية، إنها مستمرة في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وأضافت في بيان: "ستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، جاء ذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة".

وبالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ، ستُباشر الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلات إجلاء بتاريخ 7 مارس، حيث تنطلق من مطار حمد الدولي إلى كلٍ من لندن هيثرو، وباريس، ومدريد، وروما، وفرانكفورت.

وبحسب البيان، وستُمنح الأولوية على هذه الرحلات إلى العائلات، والمسافرين من كبار السن فضلاً عن المسافرين الذين لديهم حاجة ضرورية للسفر لأسباب طبية أو إنسانية. وقد وزعت الخطوط الجوية القطرية مسبقاً هؤلاء المسافرين على تلك الرحلات.